ГК «ЮгСтройИнвест» («ЮСИ»), застройщик ЖК «Перспективный» в Ставрополе, совершает в городе нападения на людей, передает «Новая газета».

В частности, работающие на ЮСИ люди причастны к нападению в конце апреля на блогера Илью Варламова. В одном из нападавших тогда предположительно опознали депутата Госдумы Ставрополя и начальника управляющей компании «ЮгСтройИнвест» Сергея Медведева.

«Новая газета» уточняет, что «ЮСИ» совершила еще как минимум два нападения, причем в одном из случаев скрыть преступление помогали полицейские.

Как пишет НГ, в 2014 году студент-юрист Иван Барыляк по просьбе живущих в «Перспективном» родителей пытался добиться снижения незаконно поднятого тарифа на содержание общедомового имущества.

Из-за этого охранники «ЮгСтройИнвеста» напали на него и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Работающие на «ЮСИ» люди, кроме того, прокололи шины на автомобиле Барыляка, а адвокат компании Дмитрий Попов звонил студенту с угрозами. Во время очной ссоры у Попова с Барыляком завязалась драка, после которой в отношении Барыляка завели уголовное дело. По делу о драке студент получил 3 с половиной года тюрьмы.

«Защищать меня никто не хотел. Адвокаты отказывались входить в дело, в котором замешан “ЮгСтройИнвест”», – заявил Барыляк.

Издание также рассказывает о замруководителя ставропольского СОБРа Сергее Коцурбе. По информации газеты, Коцурба – «не чужой человек» для «ЮгСтройИнвеста». Как сообщается, ЮСИ ежегодно дарит квартиры силовикам, а Коцурба «активно размещает комментарии на официальном сайте “ЮСИ”».

По версии Барыляка, на него, среди прочего, оказывал давление следователь Сарибеков. В итоге студент был вынужден подписать протокол, в котором говорилось, что он ничего не знает о нападавших.

«Новая газета» также рассказывает о нападении на секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука осенью 2010 года.

Пинчук возвращался с заседания экологического конгресса с документами о передаче под застройку 54 гектаров земли в заповеднике «Русский лес» частной компании. У Пинчука с собой также был список лиц, которым передали землю.

Около дома на него напали двое мужчин, и один из них нанес ему около 15 ударов кастетом в лоб. У Пинчука не взяли ни деньги, ни телефон, а забрали только документы и список.

По факту нападения на Пинчука было возбуждено уголовное дело, но найти нападавших не удалось.

Спустя два года, резюмирует «Новая», список обладателей начал фигурировать в ставропольских СМИ. Земля принадлежала семи лицам, и все они аффилированы с «ЮгСтройИнвестом».