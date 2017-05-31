Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников (отвечает за развитие IT) и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов арестованы, сообщает «Коммерсантъ».
Вместе с чиновниками под стражей также находятся председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов.
Пресс-секретарь Мосгорсуда подтвердил изданию, что 13 мая Хорошевский районный суд выдал постановления об аресте всех четверых. Им вменяют статью 159 часть 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
«Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем»,– пояснил газете топ-менеджер крупной IT-компании.
Еще двое собеседников «Коммерсанта» на IT-рынке также указали, что Роман и Сергей Павловы – братья.
Издание ссылается на данные «СПАРК-Интерфакс», согласно которым компании, которые контролируют Роман Павлов и Александр Литвинов, либо аффилированные с ними, с 2011 года получили от различных управлений Казначейства не менее 195 млн рублей в рамках госконтрактов на поставку компьютерной техники и его техподдержки.
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