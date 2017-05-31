Руководство Нацгвардии направило в Генпрокуратуру и СК материалы для возбуждения уголовного дела на своих сотрудников, из-за которых, по мнению ведомства, стало возможно нападение на ФСБ в Хабаровске. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о сотрудниках центра лицензионно-разрешительной работы Нацгвардии. Нацгвардия, как пишет газета, в начале апреля проверяла все спортивные и стрелковые клубы в России – проверку начали после того, как в феврале в одном из стрелковых клубов Москвы 15-летний подросток, смертельно ранив инструктора, сбежал с оружием и затем погиб под поездом.

В середине апреля в ГУЛРРиГК начали приходить отчеты из регионов. Замначальника управления Нацгвардии по Хабаровскому краю полковник Александр Простакишин отчитался 14 апреля.

Как следовало из его отчета, в регионе проверили все объекты и не нашли нарушений. Через неделю, 21 апреля, 17-летний Антон Конев напал на приемную хабаровского управления ФСБ, погиб один сотрудник спецслужбы и один посетитель.

«Коммерсантъ» напоминает, что Конев украл «Сайгу» и четыре пистолета из местного стрелкового клуба «Хаммер». После нападения на ФСБ Нацгвардия выяснила, что никакой проверки в Хабаровске не проводили, а у «Хаммера» вообще не было разрешения хранить боевое оружие.

По данным газеты, Нацгвардия готовит документы на увольнение Простакишина и двух его подчиненных. СК и Генпрокуратура по материалам Нацгвардии должны установить, был ли в действиях офицеров состав преступления.

О причастности к нападению на приемную ФСБ в Хабаровске объявило ИГИЛ. В СК позднее усомнились, что группировка имеет к этому отношение. Антон Конев, по данным ФСБ, был членом неонацистской группировки «Штольц».