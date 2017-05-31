Пользователи «Яндекс.Навигатора» с 31 мая по 13 июля смогут изменить стандартную озвучку на голос Оптимуса Прайма из «Трансформеров». Об этом vc.ru сообщили в «Яндексе».
В озвучке около 140 фраз. О ремонтных работах навигатор предупреждает фразой «Мегатрон опять раскопал дорогу», о видеонаблюдении – «Впереди камера десептиконов».
Как уточняет vc.ru, это стало частью рекламной кампании фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», который выйдет на экраны в июне.
До этого «Яндекс.Навигатор» участвовал в продвижении фильма «Притяжение», добавив в озвучку голос режиссера Федора Бондарчука. По данным на май, ее используют 1,2 млн пользователей.
В августе 2016 года в навигаторе появился голос комментатора Василия Уткина, ее используют, как пишет vc.ru, 1,1 млн человек.
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