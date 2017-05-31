Создание в России сетей 5G обойдется в триллион рублей, подсчитал «Ростелеком». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «Ростелекоме» считают, что такие расходы заставят компании объединиться в консорциум или создавать единого инфраструктурного оператора 5G.

«В условиях затрудненного доступа к капиталу и низкой платежеспособности клиентов каждому оператору решить эту задачу в одиночку будет невозможно», – цитирует «Коммерсантъ» представителя «Ростелекома» Андрея Зименкова.

В «Билайне», МТС и «МегаФоне» не прокомментировали эту идею, Tele2, в котором «Ростелекому» принадлежит 45%, считают ее «перспективной».

В апреле мэрия Москвы говорила, что обсуждает с операторами консорциум для развития 5G. Глава Департамента информационных технологий Артем Ермолаев также указывал на сложность создания инфраструктуры.

5G – пятое поколение мобильной связи, пока что оно находится в разработке. В 2016 году МТС объявила, что протестировала 5G, добившись скорости передачи данных 4,5 гигабита в секунду.