Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен запуск ракет «Калибр» по районам Пальмиры, где скрывались боевики «Исламского государства». Видео размещено в твиттере.

https://twitter.com/mod_russia/status/869804368786337793

Ракеты запустили с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар». В сумме ВМФ запустили четыре ракеты. Целью стали укрытия боевиков в районе восточнее Пальмиры, где находились как члены ИГИЛ, так и их военная техника.

Как сообщает Минобороны, все цели поражены.

Пальмира перешла под контроль правительства Сирии 2 марта 2017 года. В конце мая правительственный войска также вернули контроль над трассой Дамаск – Пальмира.