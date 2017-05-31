Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен запуск ракет «Калибр» по районам Пальмиры, где скрывались боевики «Исламского государства». Видео размещено в твиттере.
https://twitter.com/mod_russia/status/869804368786337793
Ракеты запустили с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар». В сумме ВМФ запустили четыре ракеты. Целью стали укрытия боевиков в районе восточнее Пальмиры, где находились как члены ИГИЛ, так и их военная техника.
Как сообщает Минобороны, все цели поражены.
Пальмира перешла под контроль правительства Сирии 2 марта 2017 года. В конце мая правительственный войска также вернули контроль над трассой Дамаск – Пальмира.
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