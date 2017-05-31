На месте попавших под снос хрущевок могут построить дома, имеющие больше 20 этажей. Об этом сообщил первый вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передает РБК.
«Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10–12», – сказал он.
Хуснуллин допустил, что на месте пятиэтажек могут быть построены и дома, в которых будет пять или шесть этажей. По его мнению, в некоторых районах дома придется строить более плотно, чтобы переселять людей в те же районы, где они проживают на данный момент.
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая заявил, что дома, которые будут строиться на месте пятиэтажек, будут иметь от шести до 14 этажей. «Это не какие-то небоскребы», – подчеркнул он тогда.
Московская городская дума в середине мая приняла закон о гарантиях гражданам, чьи дома попадут под снос. Владельцы жилья смогут получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Москвичи должны проголосовать о включении дома в программу до 15 июня.
В Москве 14 мая прошел митинг против сноса пятиэтажек. В нем приняли участие 20 тысяч человек. Собянин пообещал прислушаться к мнениям, которые высказали участники акции.
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