На месте попавших под снос хрущевок могут построить дома, имеющие больше 20 этажей. Об этом сообщил первый вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передает РБК.

«Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10–12», – сказал он.

Хуснуллин допустил, что на месте пятиэтажек могут быть построены и дома, в которых будет пять или шесть этажей. По его мнению, в некоторых районах дома придется строить более плотно, чтобы переселять людей в те же районы, где они проживают на данный момент.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая заявил, что дома, которые будут строиться на месте пятиэтажек, будут иметь от шести до 14 этажей. «Это не какие-то небоскребы», – подчеркнул он тогда.

Московская городская дума в середине мая приняла закон о гарантиях гражданам, чьи дома попадут под снос. Владельцы жилья смогут получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Москвичи должны проголосовать о включении дома в программу до 15 июня.

В Москве 14 мая прошел митинг против сноса пятиэтажек. В нем приняли участие 20 тысяч человек. Собянин пообещал прислушаться к мнениям, которые высказали участники акции.