Власти Москвы отказались согласовать шествие 12 июня по Тверской улице, заявку на которое подал Алексей Навальный. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Мэрия предложила два альтернативных варианта: по улице Перерва или проспекту академика Сахарова. По словам чиновника, 12 июня на Тверской запланированы акции в честь Дня России, к тому же там идет ремонт улицы.

«Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», – уточнил Черников.

Митинг Навальный заявлял как антикоррупционный, уведомление в мэрию было подано 29 мая. Аналогичные акции сторонники оппозиционера планируют провести более чем в 200 городах России.

«Ведомости» напоминают, что из-за Кубка конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 1 июня по 12 июля все митинги и шествия надо согласовывать с МВД и ФСБ.

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Предыдущий митинг против коррупции Навальный провел 26 марта в Москве, также протестные акции прошли почти в ста российских городах. Московская мэрия митинг «Он нам не Димон» не согласовала, полиция задержала больше тысячи человек.

Пять человек после митинга в Москве стали фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских. Двое уже получили реальные сроки лишения свободы.