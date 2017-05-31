Посещаемость заседаний Госдумы депутатами достигла 97%, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его цитирует РБК.
Согласно анализу результатов голосования депутатов за законопроекты, в голосовании по инициативам регулярно голосует от 80 до 90% членов Госдумы. В период с 22 мая по 31 мая ни за один проект закона не проголосовали 97% депутатов.
Депутат от КПРФ Владимир Поздняков в беседе с изданием отметил, что члены Госдумы продолжают голосовать за отсутствующих коллег, которые оставляют свои карточки для голосования на рабочем месте.
Как отметил Володин, «все вопросы, которые требовали изменений в регламент, решены» и новых коррективов в организацию работы вносить не планируется. Спикера устраивают как дисциплина, так и качество инициатив парламентариев и уровень взаимодействия с правительство.
В декабре 2016 года Володин заявил, что смягчения регламента Госдумы не стоит ожидать как минимум год. Он объяснил это возросшим доверием к нижней палате парламента, что, в числе прочего, связано с дисциплиной.
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