Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. Документ опубликован на сайте главы государства.

В частности, президент разрешил нанимать турецких граждан на работу и снял запрет на работу турецких строительных компаний на территории России. Кроме того, он поручил МИД РФ уведомить правительство Турции о возобновлении соглашения по взаимным поездкам.

3 мая Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров лидеры двух стран договорились «снять все запреты». При этом Россия сохранила запрет на ввоз турецких помидоров. Путин объяснял это значительными объемами кредитов, которые взяли российские сельхозпроизводители, и длительным циклом производства. Помимо этого, Россия решила пока не отменять визовый режим для въезда в Россию турецких граждан.

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Россия ввела экономические санкции против Турции с 1 декабря 2015 года. Впоследствии российские власти также запретили деятельность турецких компаний, выполняющих некоторые виды работ и услуг, и ввели ограничения для турецких рабочих. Ограничительные меры последовали после того, как осенью 2015 года турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В июне 2016 года Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый самолет, а в июле 2016 года правительство России объявило о восстановлении торговых отношений с Турцией.