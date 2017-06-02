Книга Рона Бразертона «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров» (вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн») пытается проследить логику и истоки конспирологии – склонности людей, не привыкших доверять официальной информации, предлагать другое объяснение реальности. При этом мышление в духе «все это заговор» или «все не так, как нам говорят», по мнению автора, необязательно является специфической формой душевного расстройства людей с неисчерпаемой фантазий. Анализируя общие закономерности человеческого восприятия, Бразертон убеждает в том, что конспирология – не отклонение, а социальная норма. Вопрос, который ставит автор в своей книге, скорее в другом: что делает одни версии событий национальной или международной сенсацией, а другие – пустышкой, неинтересной даже самым легковерным?
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