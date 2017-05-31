Пока в США начинается дискуссия о том, могут ли провайдеры и tech-гиганты продавать информацию о пользователе рекламодателям без согласия юзеров, а анонимный поисковик DuckDuckGo получает 15 млн поисковых запросов ежедневно, «Яндекс» представляет собственную платформу для интернет-изданий и предлагает издателям добровольно поделиться с компанией всем, что вы делаете в интернете. Издатели, бренды и желающие ими стать смогут публиковать на платформе уникальный контент, чтобы потом монетизировать его внутри этой системы.

Надо сказать, что каждая подобная платформа пытается заманить создателей контента по-своему. Получается пока не у всех: в марте после ввода платной подписки некоторые издатели стали покидать Medium, а на днях Facebook выпустил обновление для инструмента по созданию Instant Articles – но издатели опять недовольны. В борьбе за контент платформы обещают его создателям решение всех проблем, но не дают никаких гарантий и уж точно не страхуют их от ошибок.