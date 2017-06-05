Суд приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «Интерфакс». Адвокаты Шариной пообещали обжаловать приговор.

«Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой. Признать подсудимую виновной в экстремизме и растрате денежных средств», – говорится в приговоре, вынесенном судьей Еленой Гудовшниковой.

Приговор также предусматривает испытательный срок для Шариной сроком четыре года. Сама она заявила, что решение суда ей непонятно:

«Мне он (приговор) непонятен. Разжигание ненависти – это какие действия? <…> Ни один свидетель этого не подтвердил, нет ни одного доказательства. Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку. Ни одной экстремистской книги в библиотеке не было. 16 экстремистских книг мне было подброшено».

Дело Шариной рассматривалось в Мещанском суде Москвы. Гособвинение просило для нее пять лет условно. Помимо этого прокурор требовала взыскать с обвиняемой около 2,1 млн рублей в счет ущерба. Сама Шарина заявляла о своей невиновности и просила оправдать ее по всем статьям. С октября 2015 года она находилась под домашним арестом.

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Бывшего директора библиотеки обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды с использованием служебного положения (часть 2 статьи 282 УК РФ) и в двух эпизодах растраты (часть 3 и часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следователей, она распространяла среди посетителей библиотеки книги Дмитрия Корчинского, признанные экстремистскими.

Кроме того, в СК заявляли, что Шарина использовала на свою защиту деньги, которые должны были пойти на зарплаты юристам библиотеки, а также устроила на работу своих знакомых. Общую сумму ущерба оценивали в 3,5 млн рублей.