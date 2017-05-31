Индекс ценовой конкурентоспособности в России по итогам года упадет до уровня 1997 года. Об этом сказано в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ, который изучил Republic.

«Вялая производительность труда», которая связана с низкой инвестиционной и инновационной деятельностью, ведет к увеличению удельных производственных издержек, отмечают экономисты.

«Иными словами, ценовая конкурентоспособность российской экономики снизится до того уровня, с которого начинались все три предшествующие рецессии – 1998 года, 2008–2009 годов и 2015–2016 годов», – поясняется в бюллетене.

По мнению аналитиков, снижение цен на импортные товары может привести к падению уровня ценовой конкурентоспособности ниже отметки, с которой начинались предыдущие рецессии.

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Экономисты напомнили, что, несмотря на положительные эффекты от укрепления рубля, это приведет к падению ценовой конкурентоспособности российских товаров.

В апреле аналитики НИУ ВШЭ заявили о возвращении российской экономики к стагнации. Ранее российские экспортеры высказали президенту Владимиру Путину опасения из-за роста курса рубля.