Московское управление МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, ночью 1 июня пройдет сильный дождь и гроза, порывы ветра местами могут достигать 24 м/с. Днем ветер сохранится до 15–20 м/с.

«При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей», – подчеркивается в сообщении.

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29 мая в Москве и Подмосковье прошел ураган, в результате погибли 15 человек, еще 200 пострадали. Ветер повалил около 14 тысяч деревьев, повреждения получили около 2 тысяч автомобилей. Ураган также повредил кровли 243 домов. За сто лет наблюдения ураган стал самым крупным по числу жертв.

МЧС отправило операторам сообщение о приближающемся урагане в Москве после его завершения. Операторы заявили, что именно из-за несвоевременности оповещения они не смогли сообщить абонентам об ухудшении погоды.

Как отмечалось, синоптики предупреждали МЧС о сильном урагане, начиная с 27 мая. В «Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ЦГМС​​) рассказали, что с 27 мая прогнозировалось усиление ветра до 22 м/с, а в день урагана, 29 мая, в 12:25 ЦГМС выпустило дополнительное предупреждение о сильных осадках, грозе и ветре до 22 м/с.

В Кремле не стали комментировать действия МЧС во время урагана.