В Администрации президента (АП) появится координатор информационной политики региональных властей в соцсетях, сообщает «Коммерсантъ».

Министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев назначен советником на общественных началах первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. Указ о назначении Шадаева, по данным газеты, глава АП Антон Вайно подпишет 31 мая.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский сказал «Коммерсанту», что раз такая должность вводится, «значит в ней есть необходимость».

Как сообщала в мае «Газета.Ru», Шадаева планировали назначить заместителем управления общественных проектов в АП, но он не прошел все проверки.