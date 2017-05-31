В Иркутске избили предпринимателя, который сдает помещение предвыборному штабу политика Алексея Навального. Об этом рассказал координатор штаба Сергей Беспалов, его слова приводит «Интерфакс».

«Семь человек с бейсбольными битами сегодня напали, серьезно избили. Сейчас я иду к нему в больницу, поэтому про тяжесть и характер травм пока ничего сказать не могу», – сказал Беспалов.

Он добавил, что собственник помещения, которое штаб Навального арендовал раньше, не стал его сдавать после «беседы с бандитами». «С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать – сразу бить», – отметил Беспалов.

По словам координатора штаба, пострадавший – «мелкий предприниматель, православный мужик, которому надо кормить четырех детей».

Позднее Беспалов сообщил, что переломов у предпринимателя не обнаружили, ему наложили на лицо шесть швов и назначили амбулаторное лечение. «Он крепкий мужик, бывший спортсмен, поэтому смог отбиться», – сказал координатор.

Он также отметил, что нападавшие пришли в офис к пострадавшему и набросились на него с криками «ты продаешь родину Навальному».

В фейсбуке Беспалов уточнил, что напали не на самого арендодателя, а на его сына.

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Ранее Reuters рассказало об отказе тульского бизнесмена сдать помещение штабу Навального из-за звонка от городской администрации. По данным агентства, чиновники «посоветовали» ему не сотрудничать с Навальным. В результате предприниматель отказал политику, пояснив, что не хочет «недоразумений».

Арендодатель Борис Надеждин, который в итоге сдал помещение штабу, подчеркивал, что знакомые советовали ему не сотрудничать с Навальным, но он не стал их слушать, так как «хотел помочь ребятам».

Как рассказывал сам Навальный, попытки помешать открытию его предвыборных штабов происходят постоянно. Так, в начале мая московский штаб оппозиционера решили выселить из занимаемого помещения. Проблемы с арендаторами в том же месяце возникали во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.