Китайская Fоsun купит 10% акций золотодобывающей компании «Полюс» за $890 млн. Об этом сообщается на сайте «Полюса».

Конгломерат получает опцион на покупку еще 5% акций.

Переговоры по продаже акций длятся более года. Ранее сообщалось, что Fosun купит 20–25% акций за $2 млрд. Собеседники FT отметили, что совет директоров российской компании дважды за полгода менял условия сделки.

Компания выиграла аукцион на самое большое золоторудное месторождение в России и мире – Сухой Лог. Это, а также увеличение золотодобычи на принадлежащих «Полюсу» рудниках побудило владельца компании Сулеймана Керимова отказаться от продажи блокирующего пакета акций, пояснила газета.

О планах купить долю в «Полюсе» сообщал также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Генеральный директор Кирилл Дмитриев утверждал, что они будут инвестировать вместе с «крупным китайским фондом».