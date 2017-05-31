Сегодня Люблинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Алишера Усманова к главе фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Суд не только предписал оппозиционеру опубликовать опровержение, но и обязал его в течение 10 дней «удалить из сети Интернет» расследование и фильм «Он вам не Димон», а также посты, где Навальный обвиняет Усманова в даче взятки Игорю Шувалову и введении цензуры в ИД «Коммерсантъ».

Навальный заявил, что не будет выполнять решение суда и удалять фильм и расследование. Мы спросили юристов, сможет ли оппозиционер выполнить свои обещания, и что ему за это грозит?

Алексей Мельников

Адвокат Юрия Лужкова и Владимира Якунина по делам о защите чести и достоинстве, защищал РБК в деле по иску «Роснефти» на 3 млрд руб.

Я внимательно следил за процессом, и у меня глубокое убеждение, что проигрыш Навального – это абсолютно закономерный результат.