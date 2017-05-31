Мэрия Санкт-Петербурга разместила социальную рекламу с призывами не ходить на протестные акции в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом. Об этом советник глава городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов рассказал «Дождю».

О том, что в городе появились плакаты с надписью «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации», ранее в твиттере сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Федор Горожанко. На плакатах изображен человек-марионетка, которым управляют.

https://twitter.com/goodfed/status/869583779991564288

Как пояснил Краснов, существует серия плакатов на разные темы, на некоторых из них написаны инструкции по поведению при обнаружении бесхозных вещей и при попадании в толпу.

По словам чиновника, появление плакатов не связано с протестной акцией, запланированной ФБК на 12 июня. Работа по размещению подобной рекламы «идет несколько лет», добавил он.

«У меня не сложилось впечатления, что вся наша державная мощь направлена на обозначенного вами господина [Навального], и все делается ради него и только него. Это уже на грани мании грандиозности», – сказал Краснов.

На плакатах с призывами не ходить на акции протеста есть QR-код, который ведет на сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Там есть страница с той же надписью, что и на плакате, на которой рассказывается о правилах участия в акциях. Среди прочего, в памятке подчеркивается, что «у человека, участвующего в массовом протестном мероприятии, способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает – срабатывает так называемая “психология толпы”».

«Следует помнить, что участник протестной акции, под руководством организаторов, нередко преследующих противоправные цели (организация массовых беспорядков, уничтожение имущества, незаконные действия в отношении органов власти, сотрудников правопорядка и т.п.) под воздействием “психологии толпы” может стать легко управляемой марионеткой, объектом манипулирования», – отмечается в сообщении.

В памятке также приводятся уголовные и административные статьи, по которым предусмотрены наказания за нарушения на митингах.

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Политик Алексей Навальный 29 мая подал уведомление в мэрию Москвы о проведении антикоррупционного шествия по Тверской улице. Аналогичные акции планируются более чем в 200 городах России, в том числе, в Санкт-Петербурге. Власти Москвы отказались согласовывать акцию на Тверской и предложили оппозиционеру альтернативные варианты.

26 марта почти в ста российских городах прошли масштабные митинги против коррупции, закончившиеся массовыми задержаниями. После московской акции было заведено уголовное дело, его фигурантами стали пять человек, двое уже получили реальные сроки.