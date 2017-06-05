В России успешно проходят испытания принципиально нового лекарства от ВИЧ, – заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 15 мая на форуме «Остановим СПИД вместе». По смыслу эта новость достойна стать мировой сенсацией. Сейчас терапия ВИЧ существующими препаратами сводится к торможению болезни – она останавливает размножение вируса, но не убивает его и не излечивает организм. Скворцова же упомянула метод генной терапии, позволяющий сделать клетки иммунной системы человека невосприимчивыми к вирусу, то есть ВИЧ попросту не сможет в них попасть. Но если это правда, почему об этой новости объявлено так скромно и коротко – мимоходом, под конец речи о борьбе с распространением ВИЧ в России? Почему не созваны пресс-конференции? Где сами авторы открытия, в каком виде оно может применяться – как вакцина или как лекарство, – и главное, когда же новый препарат попадет к людям?

Незаметная бомба

Значение препарата, который позволил бы остановить эпидемию ВИЧ и защитить население от вируса, – колоссально, и особенно остро эта проблема стоит в России.

Сейчас ВИЧ-положительный статус зарегистрирован почти у 900 тысяч россиян, и каждый год выявляется около 100 тысяч новых заболевших. В прошлом году ООН назвала Россию эпицентром эпидемии – по скорости распространения вируса мы оказались впереди южноафриканских стран. Ежегодные расходы на борьбу с ВИЧ в России с 2017 года повышены до 30 млрд рублей. Закономерно, что их часть направлена на разработку новых методов борьбы с вирусом в организме человека.

Однако рассказ министра здравоохранения о большом успехе в этой работе оказался предельно лаконичен. «Мы получили первые результаты доклиники по редактированию генома на основе CRISPR-технологий, – сообщила Скворцова. – И мы видим уже на уровне животных, на уровне доклиники, что ВИЧ может быть излечен полностью. Поэтому и результаты научных исследований дают определенный оптимизм».