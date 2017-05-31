Россия вышлет пятерых молдавских дипломатов, сообщается на сайте МИД РФ. Как заявили в министерстве, это стало «ответной мерой» на действия Кишинева.

Молдавия объявила о высылке российских дипломатов 29 мая. Страну должны покинуть пять сотрудников дипмиссии, в том числе помощник военного атташе посольства РФ в Молдавии Александр Грудин.

В марте 2017 года бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как считает следствие, Болбочану передавал Грудину секретную информацию. Бывшему парламентарию предъявили обвинения в шпионаже и измене родине, ему грозит срок от 12 до 20 лет.