Россия вышлет пятерых молдавских дипломатов, сообщается на сайте МИД РФ. Как заявили в министерстве, это стало «ответной мерой» на действия Кишинева.
Молдавия объявила о высылке российских дипломатов 29 мая. Страну должны покинуть пять сотрудников дипмиссии, в том числе помощник военного атташе посольства РФ в Молдавии Александр Грудин.
В марте 2017 года бывшего депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.
Как считает следствие, Болбочану передавал Грудину секретную информацию. Бывшему парламентарию предъявили обвинения в шпионаже и измене родине, ему грозит срок от 12 до 20 лет.
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