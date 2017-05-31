Железнодорожный суд Московской области постановил взыскать с России в пользу активиста Ильдара Дадина 2 млн 200 рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дадин подал иск в суд 21 апреля. Он потребовал компенсацию в размере 5 млн рублей. Активист также заявлял, что будет добиваться реабилитации.

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Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но позднее на полгода сократили срок. В феврале 2017 года Конституционный суд потребовал пересмотреть его приговор.

На свободу активист вышел 26 февраля. В начале апреля колония №5, в которой Дадин отбывал наказание, извинилась перед ним от имени государства.