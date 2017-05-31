Индекс ММВБ на торгах 31 мая упал до 1899 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как уточняет «Интерфакс», индекс обновил минимум с начала июля 2016 года. Индекс РТС упал до 1052 пунктов, это минимум с начала марта.

Агентство отмечает, что российские биржевые индексы снижаются вслед за нефтью.

Стоимость барреля Brent вечером 31 мая приблизилась к $50, упав на 3,5%. Как пишет CNBC, цена на нефть падает из-за опасений, что соглашение ОПЕК сократить добычу углеводородов будет «подорвано» производителями нефти, не присоединившимся к этому решению.