Алексей Навальный отказался признавать решение суда по иску миллиардера Алишера Усманова и подчеркнул, что не будет удалять расследование «Он вам не Димон» «ни при каких условиях». Об этом политик сообщил на своем сайте.

«Решение суда я не признаю, я вообще не признаю это судом. Это такие действия медведевско-путинской прислуги с целью скрыть правду. Я эту правду продолжу распространять», – сказал Навальный.

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Ранее суд удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Усманов требовал опровергнуть утверждения из расследования, что он якобы давал взятки Медведеву, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Судья обязала Навального «удалить сайт» dimon.navalny.com, а также «все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться». Согласно решению, все материалы должны быть удалены в течение пяти дней. Фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на YouTube 21,6 млн просмотров.

В первый день слушаний Навальный просил вызвать в качестве свидетелей Шувалова и Медведева, суд отказался это сделать. Оппозиционер и его адвокаты подали в целом 23 ходатайства, все они были или отклонены, или оставлены судом без рассмотрения.

Иск к Навальному Усманов подал в апреле. Он требовал требовал опровергнуть 12 материалов и удалить фрагментов публикаций, где есть упоминания о нем.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он нам не Димон», среди прочего, утверждалось, что Усманов «подарил» Медведеву усадьбу в Знаменском. Фонд назвал подарок взяткой. О том, что Усманов также давал «взятку» Шувалову говорилось в расследовании 2012 года.