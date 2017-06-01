Компания Essential Products Энди Рубина показала новый смартфон – Essential Phone. Создатели утверждают, что он достаточно прост в обращении, способен «эволюционировать» и не устареет на следующий год. Смартфон снабжен корпусом из титана (в компании уверяют, что использовать титан для следующего iPhone собиралась и Apple, но якобы столкнулась с техническими сложностями) и магнитными креплениями для аксессуаров, например, дополнительной панорамной камеры.

Смартфон собираются продавать по $699, чуть дешевле iPhone 7 ($749 за версию Jet Black 128 Гб). Пока неизвестно, сможет ли он составить конкуренцию iPhone и Galaxy. Хотя редакторы Cnet Ричард Ниева и Роджер Ченг считают, что он может привлечь убежденных сторонников Android – из-за того, что за этим проектом стоит Рубин, создатель этой операционной системы. На ней же будет работать и Essential Phone.

Рубин не только автор Android, которая стоит на четырех из пяти смартфонов, выпускаемых в мире. Чем он знаменит еще?

Как он попал в Apple

Среди проектов Рубина – прототипы смартфона и технология, позволяющая выходить в интернет через ТВ. Он также основал инкубатор для стартапов Playground Global, который за год привлек инвестиций на $300 млн. Но одним из его мест работы была компания Apple, где он работал инженером несколько лет. В компанию Рубин попал после знакомства с коллегой – Биллом Касвеллом, встретив его во время отпуска на Каймановых островах. Тот тогда оказался в неприятной ситуации – его выселили из коттеджа после ссоры с девушкой. И Рубин согласился его приютить. Касвелл в ответ предложил устроить его в Apple.

Как он создавал роботов

Хотя главное достижение Рубина – Android, он много занимался робототехникой. Это было не только его работой, но и увлечением. Во время работы в Google, он сконструировал гигантскую механическую руку, которая доставляла ему кофе, когда он отправлял ей сообщения. По словам одного из бывших сотрудников компании, механизм был достаточно мощным, чтобы поднять автомобиль.

В конце 1990-х годов, когда Рубин работал в Microsoft (та купила его компанию Artemis, которая разработала технологию по выходу в интернет через телевизор), он сконструировал мобильного робота с веб-камерой, позволив ему перемещаться по зданию. Однако через некоторое время робота, подключенного к интернету, взломали неизвестные хакеры. Предполагается, что взлом был обнаружен до того, как они разобрались с его возможностями наблюдать за офисом. Однако New York Times сообщала, что что служба безопасности, узнав об этом, «пришла в ярость и потребовала, чтобы Рубин держал робота при себе».

В 2013 году Рубин возглавил подразделение Google по робототехнике. Предполагалось, что он сделает акцент на создании роботов, похожих на людей (сейчас этим занимается, в частности, купленная Google компания Boston Dynamics). Однако год спустя он покинул компанию, занявшись венчурным проектом.

Как он придумал Android

Android – развитие идеи, воплощенной в более раннем проекте, прототипе смартфона Sidekick (это был гаджет с обычным экраном и выдвижной клавиатурой). Система DangerOS – по названию компании Рубина Danger – включала в себя браузер, приложения и даже облачный сервис.

За несколько лет Android, выпущенный в 2008 году, стал самой популярной мобильной операционной системой. Лидерство он сохраняет до сих пор (по данным мировых продаж смартфонов в четвертом квартале 2016 года, доля устройств с Android составила 81%, iOS – около 18%).

Сам Рубин объяснял успех системы как бизнес-моделью, так и ее возможностями. Операционная система выпускается с открытым исходным кодом, но позволяет Google зарабатывать на рекламе и приложениях. В интервью 2010 года Рубин, в частности, отмечал систему уведомлений и запуск приложений в фоновом режиме.

Для продвижения системы Google, при участии тайваньской HTC, разработала собственный смартфон – G1. Сначала его собирались сделать похожим на Sidekick, но за год до презентации Apple выпустила свой iPhone. Для создателей Android, включая Рубина, это стало шоком. Концепцию смартфона пришлось пересмотреть – прежде всего, добавить сенсорный экран.

В итоге система с открытым кодом стала популярной альтернативой iOS. Уже в 2009 году смартфон на базе Android выпустила Motorola. Система Рубина стала частью мейнстрима.

Как ему отказал Samsung

Стартап Android был создан еще в 2003 году. Поначалу идеи Рубина не особо привлекали инвесторов. В какой-то момент ему даже нечем было платить за офис. «Ему придется продать, по крайней мере, миллион копий, чтобы проект окупился, – заявил один из венчурных инвесторов, – Это невозможно». По данным на 2017 год, число работающих устройств с Android достигло 2 млрд.

В 2005 году Рубин вел переговоры с Samsung. Но в Сеуле его проект не вызвал интереса. «Мы – я и еще шесть человек из моей команды, зашли в конференц-зал, – вспоминает он. – Пришли их переговорщики и встали у стола, дожидаясь руководителя. Мы сразу сели – я тогда не разбирался в особенностях их культуры. Я рассказал им о своем видении Android, а потом наступила тишина».

Переговорщики, как рассказал Рубин, пошептались, а затем один из них спросил, «что это за фантазии». «Примерный смысл их ответа был такой: у тебя мало людей, как ты собираешься все это сделать, ты что, под кайфом? – возмущается он. – Надо мной просто посмеялись».

Спустя две недели Android купила Google за $50 млн. А на следующий день после того, как о покупке стало известно, Рубину, как он вспоминает, позвонил взволнованный представитель Samsung. «Нам надо немедленно встретиться и обсудить ваше очень, очень интересное предложение», – заявил он.