Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» пересмотреть цены с учетом рыночных условий.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинской компании. В «Газпроме» подтвердили, что получили судебное решение. В компании заметили, что в решении 790 страниц, «Газпром» изучает его.

Как уточняет «Прайм» со ссылкой на замглавы украинского МИДа, речь идет о пересмотре формулы цены на газ в контракте начиная с 2014 года. Также арбитраж, добавляет агентство, отменил для «Нафтогаза» запрет на реэкспорт российского газа.

Заметка дополняется.