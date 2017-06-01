Закону «О дальневосточном гектаре» сегодня исполняется год. Все жители России могли получить в безвозмездное пользование гектар земли, который через пять лет может перейти в собственность. Около 90 тысяч подали заявки, но одобрена была только пятая часть. Кто из получателей будет действительно осваивать землю – вопрос. Огромные территории без инфраструктуры могут оказаться слишком тяжкой ношей. Мы поговорили с людьми, которые получили бесплатный гектар, и узнали, зачем он им нужен и что они с ним собираются делать.

Сергей Махин

Помощник юриста, предприниматель, Камешково (Владимирская область)

Я увидел несколько роликов в YouTube про то, как люди приезжают на Дальний Восток, выбирают себе землю. Потом наткнулся на сообщество «ВКонтакте», где люди обсуждали программу, делились советами, задавали вопросы. Мы списались с парнем, который создавал кооператив в Хабаровском крае, на мысе Мапаца. Надо было набрать 20 участников – в таком случае на участки за бюджетный счет проводится электричество. Я сомневался сначала, но потом этот парень мне написал: «Серег, пойми, там Япония рядом, а это экспорт. Море через 50 метров, недалеко федеральная трасса и город Советская Гавань». В итоге я выбрал гектар по соседству. Сейчас в кооперативе уже человек 15.

Мою заявку обрабатывали около месяца, все можно сделать удаленно. К сервису нет никаких претензий. Однажды я написал пост «ВКонтакте», чтобы узнать, есть ли еще люди из Камешково, которые взяли себе гектар. Оказалось, я такой один. Мне сразу посыпалось куча сообщений от людей с вопросами, что это и зачем. Большая часть писала: «Зачем тебе? Нафиг надо». У нас люди такие – не пользуются возможностями, во всем видят обман. А мне бы хотелось, чтобы все увидели, что у них есть шанс.

Я планирую заниматься на этом гектаре бизнесом – лесопереработкой. Сейчас я одновременно работаю помощником юриста и развиваю свое дело – выпускаю древесные наполнители для кошачьих туалетов «Мяу». Пока продаю их в Камешково.