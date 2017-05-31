Немецкая сеть Pentahotels будет управлять отелем в доме в форме книги на Новом Арбате. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

Один из источников рассказал, что гостиница, реконструкцией которой занимается владелец Capital group Павел Тё, будет рассчитана на 300 номеров.

Павел Тё купил «дом-книжку» в марте 2016 года за 2,4 млрд рублей. Сообщалось, что аукцион по продаже дома площадью 28 тысяч квадратных метров признали несостоявшимся: заявку подала лишь одна компания, поэтому структуре предложили купить дом по стартовой цене.

Реконструкцию здания планируется проводить в течение полутора лет, объем инвестиций составит 6,5 млрд рублей, включая покупку здания. В CG заметили, что внешний вид здания сохранится. Ожидается, что гостиница будет открыта к Чемпионату мира по футболу, который пройдет к 2018 году.

Немецкая компания Pentahotels была основана в 1971 году. С 1993 по 1997 год компания уже управляла в России отелем «Олимпик Пента Ренессанс», который расположен на Олимпийском проспекте в Москве.