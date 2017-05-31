Власти Москвы планируют вложить 76 млн рублей в расширение системы экстренного оповещения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Деньги пойдут на то, чтобы дополнить существующую систему «комплексом линии уличной звукофикации». Она поможет гарантированно довести сигналы оповещения и экстренной информации. Планируется закупка 200 комплектов до ноября 2017 года.

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29 мая в Москве прошел ураган, в результате которого погибли 15 человек – 10 в Москве и 5 в Подмосковье. Еще 200 человек пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

Сообщалось, что МЧС предупредило о приближающемся урагане в Москве после его завершения: предупреждение операторы связи получили в 16:30 мск, когда появились первые сообщения о жертвах.

31 мая МЧС сообщило о штормовом предупреждении в ночь на 1 июня в 23 регионах Центральной России и Поволжья. Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» предупредили своих пользователей о приближающемся шторме.