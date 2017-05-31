В Министерстве обороны России заявили, что возможной причиной крушения Ту-154 в Сочи стало нарушение пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействие внешних факторов. Комиссией не выявлено нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг», – заявили в министерстве.

При этом в Минобороны отметили, что расследование причин крушения ТУ-154 завершено.

@widget type=post-embed id=78075

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Все они летели в Сирию.

Ранее «Газета.Ru» писала, что возможной причиной крушения самолета стал перегруз. Как отмечало издание, когда самолет взлетал с аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны. В Адлере самолет дозаправили, после чего он стал весить около 110 тонн вместо нормативных 98. Позднее СК отверг данную версию.