Увеличилось число россиян, которые относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову положительно или нейтрально и считают, что ему можно доверять. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-Центра», проводившийся 19–22 мая.

Кадыров вызывает уважение у 15% респондентов, симпатию – у 10%. В 2016 году эти показатели были на уровне 10% и 7% соответственно.

33% россиян относятся к чеченскому лидеру нейтрально/безразлично, 24% – не могут сказать о нем ничего плохого.

В 2017 году снизилось число негативно настроенных против Кадырова россиян – 11% против 16% прошлогодних.

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На вопрос, готовы ли вы доверять лидеру Чечни, положительно ответили 49% респондентов, отрицательно – 26%, остальные затруднились с ответом.

Опрос в 2016 году показывал резкое ухудшение отношения россиян к Кадырову. 17% респондентов указывали, что испытывают к чеченскому лидеру уважение и симпатию, тогда как в 2015 году такой точки зрения придерживалось вдвое больше опрошенных. В три с половиной раза (с 2% до 7%) выросло и число россиян, у которых действия Кадырова вызывают раздражение. Опрос ВЦИОМ 2016 года показал, что каждый второй опрошенный (49%) посчитал, что работа чеченского лидера приносит России больше пользы, чем вреда.