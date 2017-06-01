Российские финансовые инвесторы рассматривают возможность появления в России нового лоукостера с иностранным участием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на некоторые источники на рынке.

Инвесторы, по данным газеты, вели переговоры с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками, как малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus. Источники рассказывают, что переговоры также шли с Российским фондом прямых инвестиций.

«Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки», – сообщил собеседник газеты.

По данным источников, новая авиакомпания будет создаваться на базе российской авиакомпании, которая уже имеет сертификат, дающий право на полеты. Участники проекта рассматривают возможность полетов новой авиакомпании из крупных региональных аэропортов, которые потеряли большую часть пассажиропотока после ухода «Трансаэро».

@widget type=post-embed id=71922

Новому лоукостеру придется конкурировать с уже существующим в России – «Победой». По словам младшего партнера Bain & Company Андрея Панова, новому игроку на рынке придется сложно. «“Победа” работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий – выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest», – рассказал Панов.

Победа – дочерний лоукостер авиакомпании «Аэрофлот», основанный в сентябре 2014 года. С конца 2015 года перевозчик выполняет рейсы за границу по восьми направлениям.