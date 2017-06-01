Общественное движение «Архнадзор»составило список из порядка 320 домов, которые были включены в список зданий, включенных в программу реновации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на список.

В список «Архнадзра» включены те здания, которые не могут быть отнесены к типовым строениям, возводившимся в ходе первого периода индустриального домостроения.

«Объединяет эти типы домов принадлежность к авторской (индивидуальной либо образцовой) архитектуре, но никак не к “индустриальному домостроению”. Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», – отмечает движение.

В «Архнадзоре» в связи с этим призвали исключить соответствующие здания из предварительных перечней реновации и не допускать голосования по их включению в программу. «Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», – заявили активисты.

2 мая столичная мэрия опубликовала список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосования по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. В число домов под снос вошли и здания меньшей этажности, построенные в начале ХХ века. Собянин заявил, что это объясняется их «безобразным состоянием».