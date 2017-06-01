Банки нашли специальную «лазейку» в законе о защите должников, которая позволила увеличить частоту взаимодействия с ними. Об этом «Коммерсанту» сообщили участники коллекторского рынка.

По словам собеседников газеты, банкам удалось найти, как обойти ключевое требование закона, вступившего в силу с 2017 года.

«Закон четко ограничивает частоту взаимодействия при взыскании задолженности, но позволяет должнику и кредитору в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия на усмотрение кредитора. Однако банки увидели в этой формулировке возможность заранее – до наступления факта просрочки – такие полномочия прописать в кредитном договоре или дополнительном соглашении», – рассказывают источники «Коммерсанта».

В Московском кредитном банке, Тинькофф-банке, банке «Восточный» уже заявили об использовании подобной «лазейки». В Промсвязьбанке и «Русфинанс-банке» рассказали, что пока лишь рассматривают подобную функцию.

Ужа часть некоторых подписанных договоров вышли на просрочку и поступили к коллекторам. Но те пришли в замешательство, поскольку не уверены в своей возможности нарушать закон.

«Пока не сложилась правоприменительная практика, мы, несмотря на желания банков, не увеличиваем число контактов с должниками», – заявил гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

Закон, который ограничивает работу коллекторов, частично вступил в силу в 2016 году, некоторые его статьи заработали с 2017 года. Кроме ограничений, касающихся звонков, в законе содержится запрет взыскателям причинять должнику вред, угрожать и применять физическую силу, оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника.

Правила работы коллекторов прописали в законе после материалов в СМИ о действиях коллекторов в отношении должников. В начале прошлого года в Ульяновске взыскателя заподозрили в том, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в дом должника. Из-за этого пострадал двухлетний ребенок, на коллектора завели уголовное дело о в вымогательстве с применением насилия.