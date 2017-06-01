Администрация президента США Дональда Трампа планирует вернуть России две дипломатические резиденции около Нью-Йорка и на восточном побережье штата Мэриленд. Об этом пишет The Washington Post.

При этом в администрации Трампа рассматривают введение ограничений на работу дипломатических дач. В частности, они хотят снять с собственности дипломатический иммунитет, который раньше им принадлежал. Без иммунитета резиденции будут приравнены к любым другим собственностям в США и с них будет снят запрет на вход для правоохранительных органов США.

Издание отмечает, что сейчас любые уступки России со стороны США могут вызвать скандал в обществе, поскольку администрация Трампа и ее бывшие сотрудники вовлечены в процесс расследования возможных связей предвыборного штаба американского лидера с Москвой.

Ранее в мае администрация Трампа пообещала рассмотреть вопрос о возвращении собственности обратно при условии, если Москва прекратит тормозить строительство нового здания консульства США в Санкт-Петербурге. Позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку во время встречи в Вашингтоне, что в администрации отказались от какой-либо связи между строительством консульства и возвращением резиденций.

После этого СМИ писали о намерениях России арестовать госсобственность США в Москве. Сообщалось, что под арест могут попасть дипломатическая дача в Серебряном Бору, принадлежащий посольству США склад на Дорожной улице, здание англо-американской школы в Москве, а также резиденция американского посла в районе Арбата.

В конце декабря Барак Обама расширил антироссийские санкции, выдворив из страны 35 российских дипломатов. В США эти действия объяснили тем, что российские хакеры якобы пытались повлиять на выборы президента в стране.