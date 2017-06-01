Архитектурное бюро «Проект Меганом» займется разработкой дизайна для своего первого американского проекта – 305-метрового жилого небоскреба. Об этом сообщает журнал Dezeen.

Башня под названием «262 Пятая авеню» станет тем, «что никогда до этого не строилось в Нью-Йорке», согласно разработчикам проекта.

«Прогрессивный пример перспективного и современного дизайна, он будет включать в себя несколько “уникальных” идей с точки зрения дизайна и особенностей экологической устойчивости», – уточнили разработчики.

О планах по строительству башни было объявлено в сентябре. Постройкой займется компания израильского бизнесмена Бориса Кузинеца Five Points Development.

Кузинец уже работал с «Меганомом» в Москве по нескольким проектам. Сюда вошли универмаг «Цветной», расширение Пушкинского государственного музея изящных искусств, обновление Музея Кремля и новый генеральный план для парка Горького.