Когда стало известно о решении Люблинского суда по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному, популярный порноресурс Pornhub через свои соцсети обратился к Навальному с игривым «Вы знаете, куда перезалить ролик». А затем действительно опубликовал у себя среди порнороликов потенциально запрещенный фильм «Он вам не Димон» под заголовком «Russian сorrupted politician fucked hard». Правда, пока не опубликовано решение суда, и остается спорным, что именно запретил суд – весь фильм или, как настаивает пресс-служба Усманова, только фрагменты, касающиеся олигарха.

Удачный маркетинговый трюк порносайта, как говорится, взорвал интернет (или, как чаще говорят сейчас, словил хайп), и что поразительно – среди множества откликов на демарш «Порнхаба», кажется, ни нашлось ни одного возмущенного. Болельщики обеих сторон с удовольствием отнесли рискованную шутку порносайта на счет своих оппонентов.