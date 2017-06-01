Весь нефтяной сектор в России должен быть приватизирован в ближайшие 7–8 лет. Об этом заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

«Там нам не нужно государственных компаний. [В этой области] государственный статус приносит им скорее вред, чем имеет положительный эффект», – заявил он, выступая 1 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кудрин вновь выступил за снижение доли государства в российской экономике. «Это еще наше родимое пятно, что мы не сократили государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому», – подчеркнул он.

Кроме того, Кудрин указал, что России нужно удвоить несырьевой экспорт, что «намного сложнее, чем экспорт нефтегазовых ресурсов». Он отметил, что для увеличения темпов экономического роста стране требуется не только создавать инновации, но и выходить на мировые рынки.

Еще в октябре 2016 года экс-глава Минфина говорил, что в случае превышения несырьевого экспорта РФ над сырьевым страна сможет слезть с «нефтяной иглы» через 10–12 лет. При этом темпы роста российского ВВП в течение 3–5 лет могут разогнаться до 3–4%.

В свою очередь, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ 1 июня, заявила, что рост экономики РФ может ускориться до 3–4% за счет низкой инфляции и «энергичных» структурных реформ. Сейчас, по оценкам Набиуллиной, потенциальный рост экономики РФ составляет 1,5–2%.