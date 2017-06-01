Украинской команде Mail.ru Group предложена работа в России. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генеральный директор компании Борис Добродеев.

«Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры. <…> Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями», – сказал он.

Добродеев не уточнил, сколько именно человек работали в Mail.ru Group на Украине. Он вновь отметил, что бизнес группы на Украине «не вносил существенного вклада в выручку».

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Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали, в частности, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекс». Согласно указу, активы оказавшихся в ограничительном списке компаний должны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.

30 мая сообщалось, что «ВКонтакте» закрыла свой офис в Киеве. За день до этого в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе прошли обыски; украинские власти обвинили компанию в передаче персональных данных украинских граждан российским спецслужбам. Эту информацию в «Яндексе» отвергли.