Великий футболист Джордж Бест как-то сказал, что, когда он уйдет из жизни, люди запомнят не то, с кем он встречался или сколько машин разбил – это как раз не важно, – а лишь то, каким он был на поле. Так можно сказать про многих игроков. Впрочем, есть и исключения: спортсмены, которые надеются остаться в памяти благодаря тому, что делают за пределами стадиона. Бизнесом после окончания спортивной карьеры занимаются многие. Но бизнесом оригинальным, способным изменить мир вокруг, – единицы. Мы отобрали несколько примеров совместно с «Альфа-банком», чья новая программа лояльности помогает предпринимателям из России (не обязательно спортсменам) копить баллы, а по итогам – получить возможность принять участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

Челлендж: Как защитить спортсменов от банкротства?

Отвечает: Луи Саа, 38 лет

Мы привыкли слышать о заоблачных гонорарах футболистов и других звезд спорта. Но как только их профессиональная карьера заканчивается, новости о многомиллионных суммах куда-то исчезают и мало кто пишет о том, что происходит с заработанными деньгами дальше. А с ними часто не происходит ничего хорошего. Считается, что как минимум треть бывших профессиональных спортсменов становятся банкротами через два-три года после завершения карьеры. Так, в свое время Майк Тайсон потерял почти $300 млн, а в 2015 году полузащитник «Ковентри» Майкл Макиндо основал финансовую пирамиду, в которую вложились, потеряв деньги, несколько десятков спортсменов. На инвестициях в сомнительный инвестиционный фонд погорел и футболист из Франции Луи Саа.

Саа с юношеского возраста и до самого завершения карьеры регулярно выступал за национальную сборную; он сменил десять клубов, самыми известными из которых были британские «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». В 2014 году вместе с немецким футболистом Дитером Престином Саа основал Axis 10 – стартап, который был призван защищать спортсменов от провальных инвестиций и от мошенников, чьими жертвами нередко становятся звезды (они вообще удобная цель: большие состояния, отсутствие опыта вложения денег). Сейчас с Axis 10 сотрудничают десятки консультантов, которые способны дать совет в любой сфере – начиная от страхования и переговоров со спонсорами, заканчивая инвестициями. Живет компания за счет незначительной комиссии от сделок, которые заключают ее клиенты.

Челлендж: Как сделать энергию чище?

Отвечает: Матье Фламини, 33 года

Матье Фламини родился во Франции, свою карьеру начал в марсельском «Олимпике» и несколько раз играл за национальную сборную. Однако наибольшую известность он получил в Англии, играя за такие клубы, как «Арсенал» и «Кристал Пэлас» (в последнем состоит и сегодня).

Еще в 2008 году, на пике карьеры, Фламини вместе со своим другом Паскуале Гранатой основал компанию GF Biochemicals. Изначально она занималась различными разработками в сфере альтернативных энергоресурсов, но затем Фламини и Граната сконцентрировались на технологии производства левулиновой кислоты из пищевых и сельскохозяйственных отходов. Открытая в 1840 году в процессе нагревания фруктозы в контакте с соляной кислотой, она долгое время считалась неплохим консервантом и антисептиком, однако широкого применения не нашла. Лишь в 2004 году Министерство энергетики США включило ее в список двенадцати важнейших субстанций для производства биотоплива. Считается, что в ближайшем будущем левулиновая кислота способна заменить многие нефтепродукты, главным образом – топливо. В 2016 году компания Фламини приобрела Segetis – крупнейшего в США производителя левулиновой кислоты и ее производных. Также он лично ведет переговоры с Бразилией и Китаем, считая их основными рынками для топлива будущего.

Челлендж: Как не ошибиться в выборе недвижимости?

Отвечает: Робби Фаулер, 42 года

Самый знаменитый игрок английского «Ливерпуля» на протяжении карьеры был известен результативной игрой (173 гола за 330 матчей) и скандальным поведением. Наряду с некоторыми другими игроками команды, также допускавшими регулярные выходки на поле и вне его, Фаулер входил в неофициальную группу Spice Boys. Это название – по аналогии с группой Spice Girls – игрокам дали журналисты, намекая таким образом на их скандальность и эпатажность.

По окончании карьеры Фаулер начал инвестировать свои сбережения в недвижимость, которую впоследствии перепродавал. Дела шли так хорошо, что к 2005 году он вошел в список тысячи богатейших жителей Англии, а его состояние год от года росло. Продолжая инвестировать в недвижимость, Фаулер также открыл «Академию недвижимости» (Property Academy), в которой всех желающих учат правильно вкладывать деньги.

Челлендж: Как сделать цену на страховку справедливой, а дом – безопасным?

Отвечает: Гари Линекер, 56 лет

Один из самых результативных игроков в истории английского футбола (10 голов на чемпионатах мира) за свои почти 600 игр ни разу не получал ни желтой, ни красной карточки. Покинув спорт, он инвестировал в различные британские компании, самой известной из которых стала Neos – этот стартап предлагает страхование в комплекте с особой конфигурацией умного дома, следящей за жильем в отсутствие хозяев, предотвращая возможные протечки, возгорания и прочие неприятности.

Совмещение современных технологий и страховых услуг – большой тренд. До недавнего времени страховщики собирали только самые общие данные о клиентах: например, водительский стаж, возраст, количество дорожных происшествий, если речь шла о страховке автомобиля. Теперь же в машину можно устанавливать датчики, которые скажут о манере вождения автовладельца гораздо больше, чем любые справки из дорожной полиции. А дальше включается справедливая формула: чем аккуратнее ездишь, тем дешевле страховка. Более того, такие приборы могут также вызывать техническую службу, если происходит ДТП. По схожей схеме работает и проект, в который вложил деньги легендарный английский футболист, только речь идет не машинах, а о домах.

Челлендж: Как повысить раскрываемость преступлений?

Отвечает: Арьян де Зеув, 47 лет

Так получилось, что голландец де Зеув ни разу не надел форму национальной сборной и на родине практически не играл. На протяжении полутора десятилетий он жил в Англии, играя в разное время в составе четырех английских клубов, включая «Портсмут» и «Ковентри». Под конец спортивной карьеры де Зеув вернулся в Голландию и около года играл за местный клуб «Гоу Эхед Иглс», после чего покинул профессиональный спорт.

Вопреки всем ожиданиям, после этого он избрал карьеру частного детектива, сотрудничающего с полицией. В одном из интервью он сказал: «Тут как в футболе: ты получаешь новые вызовы, справиться с которыми в одиночку почти нереально. Чтобы раскрыть преступление, необходимы усилия всей команды». Сейчас де Зеув время от времени играет за голландскую сборную работников полиции.

Челлендж: Как попасть на чемпионат мира по футболу – 2018?

Отвечает: «Альфа-банк»

Если у вас ИП или небольшая компания, то вы можете принять участие в программе лояльности FIFA 2018 Альфа-банка. Она работает почти так же, как программы для физических лиц: вы совершаете привычные банковские операции и получаете баллы, которые можно обменять на спортивную атрибутику (например, официальный мяч чемпионата), сувениры и билеты на чемпионат мира FIFA 2018. Стать участником программы легко: всего пара кликов в личном кабинете интернет-банка «Альфа-Бизнес онлайн» или в мобильном приложении. Там же, кстати, можно заказать карты «Альфа-Cash Ультра FIFA» – такая карта дает возможность заработать максимальное количество баллов.