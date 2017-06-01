«Яндекс» и издательство «Просвещение» договорились создать совместное предприятие для разработки образовательной платформы для школ. Соответствующее соглашение стороны подписали 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс».

Организаторы СП планируют до конца 2017 года вложить в проект 60 млн рублей. Когда предполагается запустить платформу, пока неизвестно.

Ожидается, что образовательная платформа будет доступна пользователям на компьютерах и мобильных устройствах. «Яндекс» предоставит для проекта свои технологии (например, машинного обучения и синтеза речи), а «Просвещение» – образовательные и методические материалы по школьным предметам.

Издательство «Просвещение» – крупнейший игрок на московском рынке учебников, его доля превышает 90%. На российском рынке образовательных пособий доля «Просвещения» достигает примерно 40%. Одним из миноритарных акционеров издательства (с долей около 20%) с 2014 года выступает бизнесмен Аркадий Ротенберг.