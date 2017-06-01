Металлические кольца в помещении Мосгорсуда для ознакомления с материалами дел используются для пыток. Об этом сообщает «Медиазона».

Как заявил представитель Общественной наблюдательной комиссии в Москве, юрист «Комитета по предотвращению пыток» (КППП) Дмитрий Пискунов, конвоиры Мосгорсуда использовали эти кольца, чтобы пристегивать к ним подследственных и подсудимых. Затем фигурантов дел либо избивали, либо оставляли в обездвиженном состоянии на длительное время.

По словам Пискунова, в КППП и раньше поступали жалобы на применение металлических колец в Мосгорсуде для пыток. Так, в 2015 году к правозащитникам обратилась 60-летняя москвичка, которая рассказала, как конвоиры приковали ее к кольцам, а затем избили.

«Медиазона» отмечает, что по инициативе КППП после избиения москвички была проведена служебная проверка, однако юристов с ее результатами не ознакомили, сославшись на служебную тайну.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве отказались дать комментарии «Медиазоне» в связи с сообщениями о пытках. В свою очередь, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила ресурсу, что помещения суда,о которых идет речь, «используются только сотрудниками полиции, а не сотрудниками аппарата суда и не судьями». Она добавила, что сотрудники полка охраны и конвоирования «не состоят в служебной зависимости и не подконтрольны судьям и руководству судов».