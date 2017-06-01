Бывший аналитик Morgan Stanley, а теперь партнер венчурного фонда Kleiner Perkins Caufield Byers Мэри Микер раз в год выпускает отчет по главным интернет-трендам, который неизменно содержит много статистических данных и аналитики и становится одним из главных событий года на рынке. Прошлогодний отчет концентрировался на росте мессенджеров и изменениях в сфере транспорта, спровоцированных интернетом, а в этом году он посвящен медиабизнесу. Мы выбрали девять главных тезисов доклада.

Люди проводят больше времени в телефоне и меньше – в компьютере

Смартфоны способствуют не только росту интернет-аудитории, но и увеличению времени, которое люди проводят онлайн. Например, в 2016 году взрослые американцы проводили онлайн 5,6 часа в сутки. Из них 3,1 часа приходится на смартфоны, 2,2 – на десктопы и 0,4 – на другие устройства с интернет-доступом. Еще пять лет назад американцы проводили онлайн 3,7 часа в сутки, а на смартфоны приходилось менее часа. Доля использования десктопов хоть и падает, но не так значительно. В 2011 году за компьютером проводили 2,6 часа в сутки, в 2016-м – 2,2 часа.