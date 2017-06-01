Отправленного на принудительное лечение после призывов к отделению Урала от России Алексея Морошкина отпустят из психиатрической больницы. Об этом его адвокат Андрей Лепехин сообщил «ОВД-Инфо».

Морошкина отпустят через 10 дней. Представители больницы заявили суду, что он не представляет опасности для себя или окружающих.

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Житель Челябинска Алексей Морошкин в 2014 году создал церковь челябинского метеорита. Спустя год он отправился воевать в Донбассе, а после возвращения создал группу в «ВКонтакте» «За сражающуюся Украину! За свободный Урал! Вместе против зла!». Следственный комитет нашел в ней 12 призывов к отделению Урала.

Морошкина освободили от ответственности после того, как у него диагностировали параноидальную шизофрению. Диагноз поставили на основании публикаций активиста о церкви челябинского метеорита. Врачи сочли их «бредом реформаторства религиозного толка». Националиста поместили в психиатрическую больницу в декабре 2015 года.