Активист Ильдар Дадин требует взыскать с Минфина 350 тысяч рублей за передачу телеканалу записей из карельской колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дадина Николая Зборошенко. Ранее сообщалось, что записи попали к журналистам телеканала РЕН ТВ.

«Мы ссылаемся на позицию ЕСПЧ, который присуждал соразмерные суммы по аналогичным делам», – пояснил защитник.

Предварительные слушания по иску Дадина к Минфину отложили на 9 июня.

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31 мая Железнодорожный суд Московской области присудил активисту компенсацию в 2 млн 200 рублей за незаконное уголовное преследование. Дадин требовал выплатить ему 5 млн рублей, а также заявлял, что будет добиваться реабилитации.

В начале мая Дадин подал иск к ФСИН, СК и Генпрокуратуре за передачу третьим лицам видеозаписей из колонии №7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Активист утверждал, что в результате видео попало в распоряжение РЕН ТВ без его согласия. В управление ФСИН по Карелии позднее заявили, что видео третьим лицам не передавалось.

Ранее Общественная коллегия жалоб на прессу признала неэтичными пять репортажей РЕН ТВ о Дадине, включая сюжет «Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии, требуя интима».

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье за неоднократные нарушения на митингах. В 2015 году его осудили на три года, позже срок снизили до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд отменил ему приговор. Активист вышел на свободу 26 февраля.