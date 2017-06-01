За последние годы поведение бизнеса в информационном поле стремилось к абсолютной стерильности. Никаких острых углов, никаких резких движений – как в психиатрической лечебнице. Публичные высказывания принимали обтекаемые формы, которые исключали элемент полемики и отчетливой позиции. Даже если бизнес-лидер в своем сообщении допускал некоторую эпатажность, тут же включался корпоративный риск-менеджмент: все случайно забытые опасные предметы подхватывали и удаляли из текста PR-специалисты.

Исключенные из пространства дискуссии вопросы госрегулирования, качества институтов, оценки действий других субъектов бизнеса (не говоря уже о политической повестке) лишали общественное высказывание фундаментальных оснований. Некоторые исключения, вроде выступлений Германа Грефа, только подчеркивали своей обособленностью это правило. Текстов не стало меньше, наоборот, их количество множилось. Но с еще большей скоростью возрастала их принципиальная бессмысленность. А что в них было читать? Проглатывать шаровидные фразы-пилюли, которые не цепляют интеллект и не вызывают никакого эмоционального резонанса?