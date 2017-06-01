Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта по делу бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Речь идет о Викторе Клуженкове, который, по заявлению следователя, работал водителем семьи полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина Захарченко. Следствие подозревает, что Клуженков был пособником при передаче взятки, которую Захарченко получил при посредничестве Сенина и генерала МВД Алексея Лаушкина.

Источник ТАСС утверждает, что Клуженков передал деньги Лаушкину, который, в свою очередь, передал их Захарченко. Следователь по делу отметил, что вина Клуженкова подтверждается показаниями свидетелей и собранными доказательствами.

Как указывает «Интерфакс», дело в отношении Клуженкова было объединено в одно производство с делом Захарченко. Сам Клуженков в суде заявил, что отрицает свою вину и не знает ни Сенина, ни Лаушкина. РИА Новости отмечает, что, по словам защиты, Клуженков работал в семье Сенина с 2015 года, а инкриминируемое преступление относится к 2014 году.

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