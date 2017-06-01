В пресс-службе Кремля назвали шуткой заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин собирается праздновать день рождения бизнесмена Евгения Пригожина.

«Это была шутка. Информация не соответствует действительности», – цитирует пресс-службу «Дождь».

Ранее Песков рассказал, что сегодня «у известного “повара Путина” Е.Пригожина» день рождения и глава государства «будет его праздновать». Его слова приводил «Интерфакс».

Фонд борьбы с коррупцией в мае опубликовал расследование, в котором говорится о связи Пригожина с компаниями, которые подозреваются в картельном сговоре.

Заметка дополняется.