ФБР исследует связь лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фараджа с президентом США Дональдом Трампом по делу о связях команды президента США с Россией. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.

Интерес ФБР вызвало то, что Фарадж имеет отношение как к Трампу и России, так и к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

«Он прямо посередине этих отношений. Его имя всплывает вновь и вновь», – рассказали собеседники издания.

Поясняется, что Фараджу не предъявляли обвинение и его не считают фигурантом расследования. По мнению спецслужб, он может обладать информацией, касающейся расследования.

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Фарадж, по данным источников Gurdian, имел контакты с экс-советником Трампа Роджером Стоуном. Глава UKIP также оказался одним из первых зарубежных политиков, который встретился с Трампом после его победы на выборах.

В беседе с изданием представитель британского политика отверг его связь с Россией, отметив, что Фарадж никогда не был в России и не общался с российскими властями. Относительно предположений о связи с Ассанжем, тот подчеркнул, что встречался с ним только один раз.

О том, что ФБР ведет расследование о якобы имеющихся связях команды Трампа с Россией стало известно в марте 2017 года. Как сообщал CNN, этим занимается «суперсекретный» отдел ФБР, который известен как Контрразведывательное подразделение. Детали расследования не раскрывались.

В Великобритании Фараджа считают одним из идеологов Brexit. Он также называл президента России Владимира Путина политиком, которым он восхищается больше всего.